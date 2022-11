Una gara a volte speciale, a volte gigante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una gara a volte speciale, a volte gigante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SLALOM

Significato/Curiosita : Una gara a volte speciale, a volte gigante

gigante a pyeongchang 2018), cinque titoli iridati individuali (slalom speciale a schladming 2013, combinata a vail/beaver creek 2015, slalom gigante...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi slalom (disambigua). il termine slalom fa riferimento a una gara sportiva nella quale i concorrenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

