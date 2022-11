Una carta dell intera Terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una carta dell intera Terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : PLANISFERO

Significato/Curiosita : Una carta dell intera terra

Esempio di carta geografica estesa all'intera terra (planisfero) una carta geografica è una rappresentazione per determinate caratteristiche della superficie...

Riproduzione tridimensionale della terra, vedi globo. un planisfero politico il planisfero è una carta geografica che rappresenta tutta la superficie... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con carta; dell; intera; terra; Caramella non incarta ta; carta topografica; Vocabolo come carta o fila; La carta diventata... carta ; Lo autore dell a lettera priva di firma; Il museo dell a Venere di Milo; Il prezzo dell a corruzione; La scrivania sulla predell a; Scorre intera mente in Svizzera; intera zioni in tre lettere; Turismo intera zionale; Può scoprire intera mente gli scogli; Scrisse Di terra desolata; Alberello comune sulle colline dei Paesi mediterra nei; Guidò gli ebrei verso la terra Promessa; Antico popolo del Mediterra neo; Cerca nelle Definizioni