Umberto, poeta triestino - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : SABA

Significato/Curiosita : Umberto, poeta triestino

Federico patellani, 1946 umberto saba, pseudonimo di umberto poli (trieste, 9 marzo 1883 – gorizia, 25 agosto 1957), è stato un poeta, scrittore e aforista...

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

