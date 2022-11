L ultimo è quello della staffa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ultimo è quello della staffa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BICCHIERE

Del pittore olandese johannes rosierse (1860 ca.) il bicchiere della staffa è l'ultimo bicchiere che si beve prima di congedarsi dagli amici, in genere...

Il bicchiere è un contenitore per bevande adatto per essere portato alla bocca utilizzando una mano. il bicchiere è tipicamente realizzato in vetro, ma...

