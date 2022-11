Il tubo della maschera del sub - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tubo della maschera del sub. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : RESPIRATORE

Significato/Curiosita : Il tubo della maschera del sub

L'acqua residua dal tubo per consentire una respirazione migliore allo snorkeler. la maschera subacquea consiste in una maschera protettiva composta da...

respiratore – dispositivo di protezione individuale che protegge dall'inalazione di gas, vapori e particelle ambientali. ventilatore meccanico – strumento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

tubo per raccogliere e incanalare acqua piovana; La fine di un tubo ; tubo elettronico... con la griglia; Una manopola della radio; Lo sport della Pellegrini; È sepolto nell Altare della Patria; È a sud della Cintura di una nota costellazione; Smaschera rsi per errore; maschera rsi per confondersi nell ambiente; La maschera contro l iprite; Un eroe maschera to del cinema;