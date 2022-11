È traversata da Rodano e Saona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È traversata da Rodano e Saona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LIONE

Significato/Curiosita : E traversata da rodano e saona

Ivrea e quindi vercelli. la strada del moncenisio si staccava già nella champagne e si dirigeva verso beaune, da dove scendeva la valle della saona fino...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi lione (disambigua). lione (afi: /li'one/; in francese lyon, /lj~/, in arpitano liyon, /~/... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

