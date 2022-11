Il tonto non ne ha - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il tonto non ne ha. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ACUME

Significato/Curiosita : Il tonto non ne ha

Pseudonimo di carmela tonto (potenza, 24 maggio 1965), è una showgirl, conduttrice radiofonica ed ex modella italiana. carmela tonto, in arte carmen di pietro...

Montagne dell'afghanistan e si guadagna il soprannome - attribuitogli con acume dalla madre della prima persona, ritenuta affidabile, incontrata a bombay...

