Titolo per alti prelati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Titolo per alti prelati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MONSIGNORE

Significato/Curiosita : Titolo per alti prelati

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi monsignore (disambigua). berretta monsignorile. monsignore è un titolo religioso usato nella chiesa cattolica... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con titolo; alti; prelati; titolo dei figli del re di Spagna, escluso il primogenito; È un titolo onorifico; Un titolo per reverendi; Un titolo d onore; Procedura di aggiudicazione di appalti per opere pubbliche; A volte il loro smalti mento è un problema; alti depositi per granaglie; Stato balti co; Stola per prelati ornata di sei croci; Così vengono appellati certi alti prelati ; prelati cattolici porporati tipi di punti; Alti prelati come il compianto Carlo Maria Martini; Cerca nelle Definizioni