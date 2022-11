Un tecnico che frequenta cantine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tecnico che frequenta cantine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ENOLOGO

Significato/Curiosita : Un tecnico che frequenta cantine

Aprile 1879 – trento, 14 gennaio 1965) è stato un imprenditore italiano, fondatore dell'omonima azienda cantine ferrari. giulio ferrari nasce nel 1879 a calceranica...

Abbinamento di vino rosso, crostini di pane e formaggio a pasta molle l'enologia (dal greco "" (vino) e "" (studio)) è la scienza che studia la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con tecnico; frequenta; cantine; Quello tecnico è un allenatore; Professionista laureato al Politecnico ... in breve; È laureato al Politecnico ; Un tecnico sull aereo; Sito frequenta to da chi è alla ricerca di un hotel; frequenta un ciclo di lezioni; La frequenta no futuri progettisti; frequenta no le biblioteche; Le cantine delle navi; Ribollono nelle cantine ; Sono agli antipodi delle cantine ; Il settore economico comprendente le cantine sociali; Cerca nelle Definizioni