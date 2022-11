Sviluppò la trigonometria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sviluppò la trigonometria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EULERO

Significato/Curiosita : Sviluppo la trigonometria

la tangente di un angolo è definita come il rapporto tra il seno e il coseno dello stesso angolo in matematica, in particolare in trigonometria, la tangente...

Di eulero e il teorema di fermat-eulero, l'indicatore di eulero, l'identità di eulero, la congettura di eulero; nella meccanica: gli angoli di eulero, il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Si sviluppò con incisioni o pitture su rocce; Il periodo del paleolitico in cui si sviluppò la pittura parietale; sviluppò un vaccino contro la poliomielite; sviluppò un vaccino antipolio; Studiano anche la trigonometria ; Matematico svizzero che sviluppò la trigonometria ; In trigonometria ha sigla cos; E l'inverso del seno, in trigonometria ;