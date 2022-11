I suoi baci sono dolci formati da due mezze sfere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I suoi baci sono dolci formati da due mezze sfere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : DAMA

Significato/Curiosita : I suoi baci sono dolci formati da due mezze sfere

La dama italiana, la dama inglese (draughts, conosciuta come checkers negli stati uniti), la dama russa, la dama brasiliana, la dama ceca e la dama spagnola... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

