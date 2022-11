Stupefacente in polvere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stupefacente in polvere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COCAINA

Significato/Curiosita : Stupefacente in polvere

Una sostanza stupefacente nata in america e diffusasi a partire dagli anni ottanta. primo piano di una sintesi con bicarbonato di sodio in un cucchiaino...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cocaina (disambigua). la cocaina (benzoilmetilecgonina) è una sostanza stupefacente che agisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

