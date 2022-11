La struttura aziendale a contatto con il pubblico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La struttura aziendale a contatto con il pubblico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : FRONT OFFICE

Significato/Curiosita : La struttura aziendale a contatto con il pubblico

la pianificazione aziendale, in economia aziendale, è il sistema attraverso il quale l'azienda definisce i suoi obiettivi e le azioni necessarie per raggiungerli...

Nell'organizzazione aziendale, il termine inglese front office (letteralmente "ufficio davanti") indica l'insieme delle strutture di un'organizzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

