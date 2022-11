Stimabile come un deputato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stimabile come un deputato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ONOREVOLE

Significato/Curiosita : Stimabile come un deputato

Consiglio, ministri, senatori e deputati del regno delle due sicilie, del regno d'italia e della repubblica italiana, un presidente della corte costituzionale...

Dopoguerra, venendo poi esteso, dai deputati (“onorevole deputato” o, nell’uso comune, onorevole) e senatori (“onorevole senatore” o, nell’uso comune, senatore)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con stimabile; come; deputato; Se inestimabile è favoloso; Un oggetto inestimabile ... non ne ha!; Le piante come ellebori e anemoni; Ardenti come certi abbracci; Invecchiata come una forma di formaggio; Gemere come le pecore; Il Giacomo deputato ucciso dai fascisti; Un deputato a Strasburgo; Il titolo del deputato abbreviazione; Il titolo del deputato