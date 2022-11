Sostanza medicinale in cartine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sostanza medicinale in cartine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : POLVERINA

Altre definizioni con sostanza; medicinale; cartine; sostanza proteica che si ricava dal latte; sostanza che ha consistenza semisolida; sostanza resinosa impiegata in farmacologia; sostanza cui venivano attribuite proprietà magiche, usata da ciarlatani o giocolieri; medicinale ... singolo; Sferetta di medicinale ; Un qualunque medicinale che combatte i fattori allergici; Un intruglio medicinale ; La materia scolastica con mappe e cartine ; Un libro di cartine geografiche; Si comprano in cartine ; Le sue cartine sono usate dai chimici; Cerca nelle Definizioni