Sono tutti sotto le armi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono tutti sotto le armi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SOLDATI

Significato/Curiosita : Sono tutti sotto le armi

Paperino sotto le armi (donald gets drafted) è un film del 1942 diretto da jack king. è un cortometraggio animato della serie donald duck, prodotto dalla...

Un primo piano di mario soldati strega 1954 mario soldati (torino, 17 novembre 1906 – tellaro, 19 giugno 1999) è stato uno scrittore, giornalista, saggista... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Lo sono le Williams tenniste; Possono diventare nonni; Non possono decollare da soli; sono madri di madri; Riunirsi tutti insieme; Gli ani a danno di tutti ; Giungono dopo tutti ; Rendono più gustosi tutti i piatti; Passa sotto i ponti di Vienna; Mettere sotto sequestro; Andati sotto i ferri; Ramifica sotto terra; Risparmi are con un po di spilorceria; Rende felice un attore alle prime armi ; Si riducono per risparmi are; Nel portafoglio dei risparmi atori;