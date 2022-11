Sollevato con forza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sollevato con forza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ISSATO

Significato/Curiosita : Sollevato con forza

Moto di un corpo, o di operare una sua distorsione. l'interazione della forza con il corpo avviene sia a livello macroscopico, sia a quello delle particelle...

Navale del regno di spagna del 1785, il pabellón de la marina de guerra issato dalle navi di carlo iii di spagna. lungo il xviii, xix e xx secolo, questo...

Altre definizioni con sollevato; forza; sollevato in cima con funi; Risollevato nel morale; sollevato tramite carrucola; sollevato da un incarico o da un obbligo; Rinforza re una struttura che è esposta a forti raffiche; Si fa a forza di far la stessa cosa; Si rinforza no alzando gli argini; Rafforza il rifiuto; Cerca nelle Definizioni