Soffia forte in Sardegna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Soffia forte in Sardegna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MAESTRALE

Significato/Curiosita : Soffia forte in sardegna

Un vento mediterraneo che soffia da nord-est. tale direzione è indicata simbolicamente nella cosiddetta rosa dei venti. soffia con particolare frequenza...

Cercando altri significati, vedi maestrale (disambigua). il maestrale (in francese mistral, dall'antico provenzale maestral) è il vento che spira da nord-ovest... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

