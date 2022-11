È simile all abete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È simile all abete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LARICE

Significato/Curiosita : E simile all abete

Picea abies l'abete rosso o peccio (picea abies (l.) h.karst., 1881) è un albero appartenente alla famiglia pinaceae, ampiamente diffuso sulle alpi, nonché...

Il larice europeo o comune (larix decidua miller) che cresce spontaneo in alta quota. un'altra specie diffusa ma introdotta in europa è il larice del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

