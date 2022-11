Sette nei prefissi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sette nei prefissi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

1/10008 alcuni prefissi usati in vecchie versioni del sistema metrico non fanno più parte del sistema internazionale ufficiale. i prefissi myria (ma, per...

Prefissi numerici: 1. mono 2. di / do / doi 3. tri 4. tetra 5. penta 6. esa 7. epta / etta 8. octa / otta 9. ennea / enna 10. deca 11. endeca 12. dodeca 13....