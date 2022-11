La scienza che studia i corsi d acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scienza che studia i corsi d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : POTAMOLOGIA

Significato/Curiosita : La scienza che studia i corsi d acqua

Lungo il suo percorso, altri corsi d'acqua, che costituiscono i suoi affluenti (tributari). l'insieme del fiume e di tutti i suoi affluenti forma il reticolo...

Corsi d'acqua (fiumi, torrenti). la potamologia, per definizione, è una branca dell'idrologia. scopo della potamologia in senso stretto è lo studio delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

