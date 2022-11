La scienza di aree e volumi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La scienza di aree e volumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GEOMETRIA

Significato/Curiosita : La scienza di aree e volumi

Nazionale della scienza e della tecnologia "leonardo da vinci" ha sede a milano; aperto nel 1953, con i suoi 50.000m² complessivi è il più ampio museo...

Illustrazione trecentesca: una donna insegna geometria. la geometria (dal latino: geometria e questo dal greco antico: eµeta, composto dal prefisso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

