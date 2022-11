Ricovero per pazienti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricovero per pazienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OSPEDALE

Locuzioni ricovero non volontario, ospedalizzazione non volontaria, procedure sanitarie obbligatorie, o altre similari (ad esempio ricovero/ospedalizzazione...

Monza: il nuovo ospedale san gerardo una stanza di ospedale. l'ospedale (dal latino hospitale; hospitalia erano chiamate le stanze destinate agli ospiti)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con ricovero; pazienti; ricovero per vetture; Un ricovero sotto terra; I malati il cui trattamento prevede un ricovero di anche più di un mese; Un ricovero per persone in età avanzata; Il controllo sistematico dei parametri dei pazienti ; Fa stare i suoi pazienti ... a bocca aperta; Guidano pazienti orecchiuti; Lo suonano gli impazienti ai semafori; Cerca nelle Definizioni