Il regista di Per un pugno di dollari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il regista di Per un pugno di dollari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LEONE

Significato/Curiosita : Il regista di per un pugno di dollari

per un pugno di dollari è un film del 1964, il primo della cosiddetta trilogia del dollaro, diretta da sergio leone e interpretata da clint eastwood, che...

Disambiguazione – "leone" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi leone (disambigua). il leone (panthera leo linnaeus, 1758) è un mammifero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con regista; pugno; dollari; Iniziali di Altman. il regista ; Olmi, regista ; Nelson, regista brasiliano di Rio, 40 gradi; Il Luciano regista di Fantozzi; Restata con un pugno di mosche; Un pugno ... abile; Lasciar partire un pugno ; Erano un pugno in un film di Sergio Leone; Dà dollari per rubli; Il Thomas presidente USA sui due dollari ; E scritto sulle banconote da 10 dollari ; Il ricco zione Disney che si tuffa nei dollari ;