Può subire un ernia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può subire un ernia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DISCO

Significato/Curiosita : Puo subire un ernia

Scozzesi ed irlandesi. visse, malgrado alcuni problemi di salute dovuti ad un'ernia inguinale, un'infanzia tranquilla fino all'età di sei anni (contrariamente...

disco – film del 2008 diretto da fabien onteniente disco – personaggio del manga e anime one piece disco – in informatica, termine per floppy disk, disco... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con subire; ernia; Espiare, subire le conseguenze; Lo ingoia chi deve subire ; Mettere in condizione di non subire danni; Lo può subire l'inquilino moroso; Un ernia dello stomaco; L Apollinare santo che fu vescovo dell Alvernia ; La Regione con Isernia ; Fondato, impernia to; Cerca nelle Definizioni