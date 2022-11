Protesta in cui si occupano spazi pubblici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Protesta in cui si occupano spazi pubblici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SIT IN

Significato/Curiosita : Protesta in cui si occupano spazi pubblici

La protesta di piazza tienanmen (in cinese: - tiananmén shìjiànp) fu una serie di manifestazioni popolari di massa, che ebbero luogo principalmente...

Il sit-in, o sit-down, è una forma di protesta basata sull'occupazione di un'area allo scopo di attirare l'attenzione sulle istanze dei contestatori.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con protesta; occupano; spazi; pubblici; Confusi cori di protesta ; Cristiani seguaci della riforma protesta nte; Lo è la prima chiesa protesta nte; Una protesta seduta; Preoccupano i medici; Preoccupano i chirurghi; La occupano gli spettatori di eventi sportivi; occupano il fannullone; spazi o che separa; spazi o espositivo degli stilisti; spazi circoscritti; Lo spazi o compreso tra due piloni di un ponte; Un bozzetto pubblici tario; Lavorano in pubblici tà; Un tiro... pubblici tario; Comunicato pubblici tario; Cerca nelle Definizioni