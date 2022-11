La proposizione con un... giro di parole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La proposizione con un... giro di parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PERIFRASTICA

Significato/Curiosita : La proposizione con un... giro di parole

Subìto un'estensione di significato, con slittamento verso l'uso disgiuntivo (una proposizione disgiuntiva o alternativa è una proposizione coordinata o subordinata...

perifrastica passiva (o coniugazione perifrastica passiva) è il modo con cui le grammatiche scolastiche chiamano un costrutto sintattico della lingua... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

