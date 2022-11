Produce uova che sono un alternativa al caviale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Produce uova che sono un alternativa al caviale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CARPA

Significato/Curiosita : Produce uova che sono un alternativa al caviale

Località della liguria, vedi carpe (toirano). la carpa (cyprinus carpio), conosciuta anche come carpa comune, è un pesce d'acqua dolce appartenente alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

