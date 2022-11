È pregiato quello di acacia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È pregiato quello di acacia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MIELE

Significato/Curiosita : E pregiato quello di acacia

il legno di acacia koa, dai riflessi rossastri, è un legno molto pregiato. è molto ricercato per la realizzazione di mobili e parquet; è utilizzato...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi miele (disambigua). miele il miele è un alimento prodotto dalle api domestiche (apis mellifera;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con pregiato; quello; acacia; pregiato legno durissimo; È pregiato il beluga; Un tipo di rubino molto pregiato ; Il taglio più pregiato di una carne o di un pesce; quello d acciaio gela; In quello botanico non crescono verdure; L ultimo è quello della staffa; Per molti quello principale è la cena; È ottimo quello di acacia ; Albero somigliante all acacia ; L'albero simile all'acacia i cui fiori attirano le api; E’ gustoso quello d'acacia ; Cerca nelle Definizioni