Piccola vela quadra dei vascelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccola vela quadra dei vascelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CIVADA

Significato/Curiosita : Piccola vela quadra dei vascelli

Il vascello fu un tipo di nave da guerra a vela sviluppato dal galeone a partire dal xvii secolo e che divenne la principale nave da battaglia delle marine...

Di civada fu destinata la funzione di dare angolatura opportuna alle manovre fisse di ritenuta laterale dell'albero di bompresso. ^ vela di civada traduzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Di civada fu destinata la funzione di dare angolatura opportuna alle manovre fisse di ritenuta laterale dell'albero di bompresso. ^ vela di civada traduzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con piccola; vela; quadra; vascelli; piccola imposta; La piccola .... di un celebre romanzo di Dickens; piccola Scansia; piccola volpe del deserto africano; Il Soldini della vela ; Se lo tirano dietro alcune barche a vela ; Che rivela dissolutezza; Rivela tore di particelle elementari; È la più antica squadra di calcio italiana; È un quadra to con due angoli ma non è una strana figura geometrica; quadra ti allungati; Una campagna che porta fondi alla squadra ; Imbarcazioni come i vascelli ; La parte superiore della poppa dei vascelli ;