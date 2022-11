Le piante come ellebori e anemoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le piante come ellebori e anemoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : RANUNCOLACEE

Significato/Curiosita : Le piante come ellebori e anemoni

Filogenetica il genere hepatica, e quindi anche la pianta di questa scheda, dovrebbe essere inclusa come una sezione nel genere anemone. la variabilità di questa...

Ranunculaceae (juss., 1789) è una famiglia di piante erbacee o, meno frequentemente, lianose o arbustive, appartenente all'ordine ranunculalaes. comprende... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

