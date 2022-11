Il personale al quale rivolgersi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il personale al quale rivolgersi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ADDETTO

Significato/Curiosita : Il personale al quale rivolgersi

Voce principale: pronome personale. i pronomi personali sono pronomi che rappresentano, in funzione deittica, la persona che parla, la persona che ascolta...

addetto – persona assegnata ad uno staff diplomatico o amministrativo di un'agenzia diplomatica addetto: un particolare aspetto del rapporto di lavoro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con personale; quale; rivolgersi; Sindacato che tutela il personale della Polizia di Stato; Tornaconto personale ; Eccedenze di personale ; L insieme del personale di un azienda o ufficio; Persona con la quale è meglio non avere a che fare; La figura retorica con la quale si descrive vivacemente una situazione; Fare tale e quale ; Il Santo al quale è dedicata la sagra paesana; rivolgersi al tribunale; Un modo di rivolgersi ad una divinità; rivolgersi all autorità giudiziaria; rivolgersi alla giustizia per difendere un proprio diritto; Cerca nelle Definizioni