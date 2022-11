Persona con la quale è meglio non avere a che fare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Persona con la quale è meglio non avere a che fare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CANAGLIA

Significato/Curiosita : Persona con la quale e meglio non avere a che fare

Nel primo persona) e il negoziare con i nemici, tipico della serie megami tensei. persona 5 vede tornare gran parte dello staff di atlus che aveva già...

Stato canaglia ("rogue state") o paese canaglia è un'espressione controversa utilizzata da alcuni teorici anglosassoni di scienze politiche all'inizio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con persona; quale; meglio; avere; fare; L abito e gli accessori portati da una persona ; Daniel : ha creato il persona ggio di Malaussène; Un persona ggio di Ferravilla; Si chiede per essere ricevuti dai persona ggi; La figura retorica con la quale si descrive vivacemente una situazione; Fare tale e quale ; Il Santo al quale è dedicata la sagra paesana; Il dolce pasquale napoletano; meglio tardi che..; Una successione testamentaria che sarebbe stato meglio non accettare; Così era meglio conosciuta Virginia Oldoini; meglio non suscitarle; Fare __ = avere un grosso colpo di fortuna; Il cadavere dell animale; Quella da pesca può avere il mulinello; avere notizia; Occorre per fare crocchette; fare __ = Avere un grosso colpo di fortuna; Lo fa fare il fumo; Codice per fare bonifici; Cerca nelle Definizioni