Periodo di gran caldo - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : SOLLEONE

Significato/Curiosita : Periodo di gran caldo

Il periodo caldo medievale (pcm - od optimum climatico medievale) fu un periodo della storia umana caratterizzato da un'inusuale clima relativamente caldo...

Temperatura rispetto alla norma durante la canicola del 2003 la canìcola (o solleone come sinonimo) rappresenta il periodo di caldo afoso e opprimente delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con periodo; gran; caldo; Il periodo geologico iniziato 500 milioni di anni fa; Il pittore del periodo blu e rosa; Il periodo dell adolescenza; periodo di invecchiamento dei formaggi; C è quella di gran o duro; La ingran a l autista; gran de perizia in un arte; gran de porto francese; Con il caldo durano di più; Funziona finché è caldo ; Vento caldo e secco; In estate, il periodo di caldo più afoso;