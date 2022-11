Il periodo geologico in cui e apparso l uomo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il periodo geologico in cui e apparso l uomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : QUATERNARIO

Significato/Curiosita : Il periodo geologico in cui e apparso l uomo

Una definizione specifica per l'era geologica in cui la terra è massicciamente segnata dalla attività umana fu il geologo antonio stoppani, che nel 1873...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi quaternario (disambigua). il quaternario (o neozoico) è il periodo geologico più recente, quello... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

