La pelliccia che gli animalisti non contestano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pelliccia che gli animalisti non contestano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SINTETICA

Significato/Curiosita : La pelliccia che gli animalisti non contestano

Attivismo ambientalista e animalista illecito o violento ^ mariano, blitz degli animalisti fanno fuggire 50 galline ^ attentato animalista nell'azienda: fermato...

Bustina di "spice" contenente cannabinoidi sintetici la cannabis sintetica è una miscela di erbe essiccate alle quali vengono aggiunte sostanze psicoattive... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

