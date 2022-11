Passa sotto i ponti di Vienna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passa sotto i ponti di Vienna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 7 lettere : DANUBIO

Significato/Curiosita : Passa sotto i ponti di vienna

Provincia di mantova. dopo le guerre risorgimentali e la battaglia di solforino e san martino (24 giugno 1859), ponti passa sotto la provincia di verona...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi danubio (disambigua). il danubio (anticamente danoia; in tedesco donau; in ungherese duna; in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

passa ggi di acqua; passa ti nel tempo; Ricordare il passa to; passa to di verdure; Mettere sotto sequestro; Andati sotto i ferri; Ramifica sotto terra; I sotto multipli dell anno; ponti architetto del passato; Medici principali della corte ponti ficia; Città dell Agro ponti no; Lettera ponti ficia meno solenne della bolla; Impegna, per tradizione, l orchestra filarmonica di vienna ; Bel parco di vienna ; vienna è la loro capitale; Il condottiero che si fece costruire il castello del Belvedere a vienna