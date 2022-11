Le parole che hanno l accento sull ultima sillaba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le parole che hanno l accento sull ultima sillaba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OSSITONE

Significato/Curiosita : Le parole che hanno l accento sull ultima sillaba

Terminologia grammaticale, una parola sdrucciola o proparossitona è una parola con accento tonico sulla terzultima sillaba, come tàvolo, èsile, il cognome...

Nella terminologia grammaticale, una parola tronca od ossitona è una parola con accento tonico sull'ultima sillaba, come vir-tù, li-ber-tà, ecc. nelle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Una sequenza di parole ; Nomi formati dalle lettere iniziali di più parole ; Formano le parole ; Spronare con le parole ; Non ne hanno le alghe; hanno il clacson al centro; I pinguini le hanno atrofizzate; hanno l addome luminoso; Un modo di pensare con l accento sulla A; Giardino con accento british: prato all __; Una coincidenza con l accento sulla A; Flessione dell accento ; Alberello comune sull e colline dei Paesi mediterranei; Veloce veicolo sull a neve; Viene issato sull albero di trinchetto; Il computer... sull e ginocchia; L ultima è fatale; La seconda e la penultima dell azienda; L ultima ingiuria a Gesù; L ultima lettera greca; Detti sillaba per sillaba ; La sillaba che impegna; Due vocali unite pronunciate nella stessa sillaba ; Una sillaba in onda;