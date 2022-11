Il pannello che dà energia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il pannello che dà energia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Tre le tecnologie principali per trasformare in energia sfruttabile l'energia del sole: il pannello solare termico sfrutta i raggi solari per scaldare...

