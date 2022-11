È ottima per sgrassare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È ottima per sgrassare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AMMONIACA

Significato/Curiosita : E ottima per sgrassare

Vanno bolliti e passati in tegame a sgrassare prima di essere inseriti nel ripieno con gli altri ingredienti. a volte, per accentuare il già citato aspetto...

La presenza di ammoniaca nell'atmosfera molto facilmente grazie al suo odore penetrante; in liquidi o solidi, la presenza di ammoniaca o di sali ammoniacali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con ottima; sgrassare; I molluschi per l ottima impepata; Vi si vende un ottima specialità napoletana; È ottima alla nizzarda; Fanno un ottima guardia; Cerca nelle Definizioni