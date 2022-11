Opere di difesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Opere di difesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RIPARI

Significato/Curiosita : Opere di difesa

Le opere di difesa veneziane tra xvi e xvii secolo: stato da terra-stato da mar occidentale sono un sito seriale transnazionale inserito dall'unesco nella...

Cercando altri significati, vedi ripari (disambigua). ripari - buzzi era una nobile famiglia cremonese. il nome “ripari” pare derivare dalla denominazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con opere; difesa; Procedura di aggiudicazione di appalti per opere pubbliche; opere di pittura; Ricorda la principessa di un opere tta di Kálmán; Una delle più note opere di Renato Guttuso; Linee di calciatori tra difesa e attacco; Innalzarsi a difesa di qualcuno; Gioca in difesa della rete; Un calciatore in difesa ; Cerca nelle Definizioni