Offrono gli organi per effettuare i trapianti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Offrono gli organi per effettuare i trapianti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DONATORI

Significato/Curiosita : Offrono gli organi per effettuare i trapianti

L'associazione donatori midollo osseo è un'associazione che sensibilizza la popolazione ad iscriversi al registro italiano donatori midollo osseo (internazionalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

