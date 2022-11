Si nutre solo di verdura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si nutre solo di verdura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : VEGETARIANO

Significato/Curiosita : Si nutre solo di verdura

Assume da frutta e verdura. l'estensione del territorio in cui si nutre varia a seconda del bradipo: nel caso dei bradipi didattili si arriva fino a 140...

tra gli altri vegetariani celebri della storia si possono ricordare, epicuro (latto-vegetariano), mahatma gandhi (latto-vegetariano), jiddu krishnamurti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

