Non può lavorare a digiuno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non può lavorare a digiuno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STOMACO

Significato/Curiosita : Non puo lavorare a digiuno

Stato di digiuno. questa pratica nella quasi totalità dei casi si rivolge alla prima mattinata, dove il corpo viene mediamente da 8-10 ore di digiuno notturno...

Identifica i termini medici legati allo stomaco, deriva dal greco ast, gastèr, «ventre, stomaco». lo stomaco umano è un organo addominale muscolo-mucoso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con lavorare; digiuno; lavorare d ago e filo; lavorare molto; Utensili per lavorare in officina; lavorare il metallo; Parte dell intestino tenue tra digiuno e cieco; Mese di digiuno musulmano ara; Fra digiuno e cieco; Tra digiuno e cieco; Cerca nelle Definizioni