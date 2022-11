Non possono decollare da soli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non possono decollare da soli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ALIANTI

Significato/Curiosita : Non possono decollare da soli

Fornisse il sostentamento aerodinamico necessario, il concorde doveva decollare ad una velocità di circa 400 km/h, molto più elevata delle velocità di...

Volo. gli alianti vengono usati principalmente a scopo sportivo, ma hanno avuto anche utilizzi militari e per la ricerca scientifica. gli alianti sportivi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con possono; decollare; soli; possono causare malattie; Li possono ricevere i piedi; possono essere al volo o a effetto; possono essere a tempera o a olio; Non può decollare da solo | Venerdì 26 novembre 2021; Lo spazio di tempo concesso all aereo per decollare ; Lo spazio di tempo concesso all aereo per decollare ; Non può decollare da solo; Insoli ti, fuori dall ordinario; L esibizione di un soli sta; La fusoli era dell aereo; Viene soli tamente chiamata campagna; Cerca nelle Definizioni