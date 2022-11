Non manomesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non manomesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : INTATTO

Significato/Curiosita : Non manomesso

manomesso il missile, bond e wai lin si gettano in acqua prima che l'esplosione distrugga la nave per poi essere recuperati dalla marina inglese, non...

Del veicolo, e allunaggio morbido, che permette al veicolo di arrivare intatto sulla superficie lunare. il programma luna, partito nel 1959 con la sonda... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con manomesso; manomesso o intralciato volontariamente; manomesso , intralciato; Cerca nelle Definizioni