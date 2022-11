Non desiderare quella d altri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non desiderare quella d altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ROBA

Significato/Curiosita : Non desiderare quella d altri

Suddivisione cattolica degli ultimi due comandamenti, il non desiderare la moglie del prossimo e il non desiderare le cose del prossimo - che "[in dt5,21] nella...

Le novelle rusticane di verga - la roba è il vii racconto la roba è una novella di giovanni verga pubblicata per la prima volta sulla rivista la rassegna... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

