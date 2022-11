Nei sorteggi sportivi: __ di serie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nei sorteggi sportivi: __ di serie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TESTE

Significato/Curiosita : Nei sorteggi sportivi: __ di serie

Altri tornei sportivi con lo stesso nome, vedi serie a 2022-2023 (disambigua). la serie a 2022-2023 è la 121ª edizione della massima serie del campionato...

teste – plurale di testa teste – sinonimo di testimone, soprattutto nel linguaggio giuridico teste – adattamento dell'inglese test guillaume teste – cardinale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

