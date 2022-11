Le mostruosità della guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le mostruosità della guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ORRORI

Significato/Curiosita : Le mostruosita della guerra

Sua breve comparsa nell'eneide (dante ne ha, infatti, accresciuto la mostruosità sia nella sua rappresentazione fisica, sia nell'offa che gli viene gettata:...

orrori, su facebook.com. url consultato il 4 novembre 2020. ^ giandomenico piccolo, il teatro degli orrori non esiste più: ode al teatro degli orrori... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con mostruosità; della; guerra; Lo provocano le mostruosità ; Lo destano le mostruosità ; Orrore, mostruosità ; Il campanello suonato dal Presidente della Camera e del Senato per chiedere silenzio; La Lega della Serie e; Gli inquilini della casa accanto; Fa rapire Lucia Mondella ; Le macchine da guerra per scagliare massi; Libro di Remarque e film di guerra del 1930; Il celebre regista e attore di Come vinsi la guerra ; Antica macchina da guerra che può lanciare massi; Cerca nelle Definizioni