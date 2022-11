È montato nel ponte posteriore delle auto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È montato nel ponte posteriore delle auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : DIFFERENZIALE

Significato/Curiosita : E montato nel ponte posteriore delle auto

Vantaggi dell'adozione di questa architettura nelle auto a motore anteriore e trazione posteriore sono: miglior distribuzione dei pesi: questo perché...

differenziale – parte della trasmissione meccanica di potenza; differenziale – variazione infinitesima di una variabile; differenziale – abbreviazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 novembre 2022

Altre definizioni con montato; ponte; posteriore; delle; auto; Che si è montato la testa, nel gergo giovanile; Un montato ... in testa; Viene montato sulla torretta della nave; È sormontato da un tabernacolo; Le unisce il ponte ; Lo spazio compreso tra due piloni di un ponte ; Città dell Erzegovina nota per il ponte ; ponte da poppa a prua; La parte posteriore a losanga del ginocchio; Tutt altro che posteriore ; In una posizione posteriore ; Le motociclette hanno solo quella posteriore ; Un unità di frequenza delle stazioni radiofoniche; Cambiare di nuovo l ordine delle carte nel mazzo; Indumento delle donne spagnole; Sigla delle supernove; Vi è l auto dromo Enzo e Dino Ferrari; auto cariche di cavalli; Un auto con due portiere; La Casa auto mobilistica che produceva la Due cavalli; Cerca nelle Definizioni